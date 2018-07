Roerig politiek jaar ten einde: een terugblik

Veel Amsterdammers vierden al vakantie, en dat geldt nu ook voor de politiek. De gemeenteraad is met reces en daarmee is een roerig politiek jaar ten einde gekomen.

In de aanloop naar 21 maart stond de Stopera in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij GroenLinks een historische overwinning boekte. Met tien zetels werd de partij de grootste. D66 werd de op één na grootste met acht zetels, gevolgd door de VVD (zes) en de PvdA (vijf). SP, PvdD, DENK en nieuwkomer op rechts FvD behaalden ieder drie zetels. CDA, PvdO, CU en Bij1 kregen allemaal één zetel in de raad.

Kneiterlinks

Na ruim twee maanden onderhandelen tekenden GroenLinks, D66, PvdA en SP op 22 mei het nieuwe coalitieakkoord. Dit werd een akkoord met ambitieuze en volgens rechts 'kneiterlinkse' plannen. Zo moet de stad radicaal verduurzamen, er moet flink bijgebouwd worden en de drukte zal keihard aangepakt worden.



Maar enkele weken na de presentatie blijkt al dat bepaalde plannen niet gemakkelijk te realiseren zijn. Wethouder Wonen Laurens Ivens moest terugkomen op de bouwplannen om 7500 woningen jaarlijks uit de grond te stampen. En ook de aangekondigde 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zal er waarschijnlijk pas in 2019 komen.



Burgemeester Halsema

Tegen het eind van het politieke jaar moest er nog één vraag beantwoord worden: wie wordt de nieuwe burgemeester van de stad? Na een veelbewogen, en moeizaam verlopen benoemingstraject werd uiteindelijk op 12 juli Femke Halsema beëdigd.



In haar eerste speech zei Halsema 'het hoeden van vrijheid' als haar eerste en grootste verantwoordelijkheid te zien. Het maken van een veilige stad door onder meer de zware criminaliteit aan te pakken, het luisteren naar Amsterdammers die zich niet gehoord voelen en opkomen voor de gelijkheid in de stad ziet zij als de drie belangrijkste opgaven waar zij voor staat.



Maar het nieuwe politieke jaar begint pas in september. Halsema's eerste historische daad voor de stad vindt morgen plaats. Zij opent dan officieel de Noord/Zuidlijn. AT5 is hier uiteraard bij, vanaf half negen 's ochtends wordt verslag gedaan van alle festiviteiten.