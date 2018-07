Bestuurder motorscooter gewond bij ongeluk Jan Evertsenstraat

De bestuurder van een motorscooter is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Jan Evertsenstraat.

Het ongeval gebeurde even na half zeven. De motorscooter kwam in aanrijding met een bestelbusje. Vermoedelijk heeft de bestuurder van het busje de motorscooter over het hoofd gezien.

De bestuurder van de motorscooter raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de aanrijding.