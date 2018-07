Politie doet geen onderzoek naar haatbrief Queers Café

De politie heeft aan Queers Café aan de Amstel laten weten geen onderzoek te gaan doen naar de tweede haatbrief die zij in korte tijd hebben ontvangen. 'Het is wel fijn dat je merkt dat de politie net wat vaker voorbijloopt en even belt. De sfeer is hier totaal niet veranderd', zegt barman Sjoerd.

Het is de tweede keer dat het café een soortgelijke brief ontvangt. In april werd er ook een brief met hetzelfde handschrift bezorgd. 'Dit is brief nummer twee. Kijk ik heb er twee. Ik ben bijzonder verrast. Ik heb er ook over nagedacht om het online te zetten of niet. Omdat veel mensen zeiden: dat wil hij juist, aandacht. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf, de wereld mag ook weten wat er gebeurt', legt eigenaar Marcel zijn keuze uit.

Aandacht

Barman Sjoerd is het met Marcel eens: 'Ik probeer er altijd heel nuchter over te doen. Het is gewoon een vraag om aandacht. Maar er staan natuurlijk wel heftige dingen in. Waar haal je de tijd vandaan? Waarom zou je de tijd willen maken om zo'n brief te sturen?'

Queers Café bestaat nu zo'n drie jaar en staat bekend om hun homovriendelijke avonden maar ook om de uitbundige feesten met drag queens. Marcel zag de tweede brief twee avonden geleden in de brievenbus liggen. 'Ik zou hem willen vragen waar hij problemen mee heeft? Want ik heb helemaal niet zoveel problemen met mijzelf. Ik zou wel willen weten wat voor beweegredenen hij heeft om deze brieven te sturen.'

Roze in Blauw

Marcel heeft contact opgenomen met Roze in Blauw van de politie. Zij hebben een dossier aangemaakt, maar verder kunnen ze niets doen. 'Omdat er niet staat ''ik ga een bom bij je naar binnen gooien'' maar ''ik hoop'', kunnen ze er niks aan doen. Dus, hij weet ook nog hoe hij de brieven moet schrijven, waardoor er uiteindelijk niets mee kan gebeuren', zegt een teleurgestelde Marcel.

Ondanks de brieven is de sfeer niet veranderd bij Queers Café. Dit weekend zijn er gewoon weer feestjes gepland.