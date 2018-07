Terugschietende bezoeker Café Zuid opgepakt

De man die bij een schietpartij op Café Zuid begon terug te schieten, is donderdagavond gearresteerd. Het gaat om crimineel Riff W.

Dit meldt Het Parool. Begin april van dit jaar werd het café in de Van Ostadestraat door twee mannen van buitenaf onder schoot genomen. Bij de schietpartij raakten twee mannen gewond. Naar verluidt was crimineel Omar E. het eigenlijke doel van de schutters.

Vanuit de keuken van het café begon een bezoeker van het café terug te schieten. Later bleek dit Riff W. te zijn. Hij is donderdagavond opgepakt op een vliegveld in Duitsland.

Lees ook: Cafébezoeker schoot terug in De Pijp: 'Hij moet een medaille krijgen'