Yousri 'Babyface Ninja' Belgaroui vecht om wereldtitel

Het aftellen is begonnen voor de Amsterdamse kickbokser Yousri Belgaroui. In New York speelde hij gisternacht het gevecht van zijn leven om de wereldtitel.

Maandenlang zette de 26-jarige vechter hier alles voor aan de kant. Het is de tweede keer dat hij kans maakt op de wereldtitel, in december verloor hij in Rotterdam van de Braziliaan Alex Pereira. Yousri krijgt de kans om de wereldtitel van de Braziliaan af te pakken.



Van Tuindorp-Oostzaan naar New York

Yousri groeide op in Noord vlakbij Mike's Gym, waar kickbokslegende Badr Hari groot werd. De Noorderling begon met professioneel kickboksen toen hij twintig was, drie jaar later nam de legendarische trainer Mike Passenier hem onder zijn hoede. Onder zijn begeleiding vocht Yousri zijn weg omhoog naar wereldtop.



Officieel vecht hij onder de Tunesische vlag, maar Yousri hecht misschien wel meer waarde aan die van Amsterdam. 'Amsterdam zit diep in mijn hart en dit is waarvoor ik die titel weer terug ga pakken.'



