Kool & The Gang op Kwaku: 'Ik ga terug naar mijn jeugd!'

Ze verkochten ruim 70 miljoen albums en hebben 25 hits: de legendarische Kool & The Gang. De formatie uit Chicago heeft al vele stadions uitverkocht en stond op vrijwel alle grote jazzfestivals ter wereld. Vanavond was het Kwaku aan de beurt.

De Amerikanen staan bekend om hun funky en energieke shows. Genoeg ingrediënten voor een broeierige show met een vleugje nostalgie. Ook het zonnetje en de temperatuur van zo'n 25 graden leken mee te werken. Terwijl hits zoals Get Down On It, Fresh, Celebration, Ladies Night en Too Hot voorbijkwamen, gingen bezoekers uit hun dak.

Lees ook: Kool and The Gang deze zomer op Kwaku

Kwaku-liefhebbers hebben nog drie weekenden de kans om in het Nelson Mandelapark te genieten van optredens en lekker eten: het festival duurt tot 5 augustus.

Lees ook: Bezoekers uit hun dak op Earth, Wind & Fire: 'Dit was mijn tijd jongen!'

Meer Kwaku reportages vanaf Kwaku zie je op at5.nl/kwaku