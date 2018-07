Yousri Belgaroui verliest wereldtitelgevecht door knock-out

De Amsterdamse kickbokser Belgaroui heeft vannacht verloren van de Braziliaanse Pereira. Het is de tweede keer dat hij kans maakte op de wereldtitel.

De wedstrijd in New York duurde niet lang, want de 26-jarige Amsterdammer lag in de eerste ronde al op de grond. De Braziliaan gaf Belgaroui een stoot vol op zijn hoofd en daardoor ging hij direct naar de grond. Toen de scheidsrechter tot tien telde en hij niet overeind kwam, was het titelgevecht officieel voorbij.

Het was niet de eerste keer dat Belgaroui tegen de Braziliaan vocht. In december stonden zij al tegenover elkaar in Ahoy en ook daar was Pereira te sterk. Tijdens Glory 40 in mei 2017 was Belgaroui wél sterker dan Pereira.

Officieel vecht hij onder de Tunesische vlag, maar Yousri hecht misschien wel meer waarde aan die van Amsterdam. 'Amsterdam zit diep in mijn hart en dit is waarvoor ik die titel weer terug ga pakken.'