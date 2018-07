Dominee IJburg bijna slachtoffer van bomaanslag

Dominee Alexander Noordijk en zijn man zijn drie weken geleden bijna slachtoffer geworden van een bomaanslag. Zij betrapten twee mannen toen zij een bom aan hun IJburgse woning vastplakten.

De schrik zit er nog steeds in bij Noordijk, die zijn verhaal doet tegen het Parool. De dominee en zijn man Kai waren allebei thuis toen zij 'verdachte geluiden' hoorden. Toen zij de gordijnen openden zagen zij twee mannen snel wegrennen. Op één van de ruiten zat een zware vuurwerkbom vastgetaped.



De politie zit momenteel nog midden in het onderzoek, maar het lijkt sterk op een geplande actie. Zo zou een buurman de twee zelfde jongens een dag van tevoren hebben zien zitten op een bankje tegenover de woning. Over de motieven is nog niets bekend.



Homoseksualiteit

Wel heeft de dominee een vermoeden. Noordijk, die dit jaar tien jaar is getrouwd met zijn man, werd een half jaar geleden officieel dominee van De Binnenwaai, de protestante Kerk op IJburg. Vooral orthodox-evangelische kerkgangers moesten daar niets van hebben en lieten aan Noordijk weten dat homoseksualiteit een 'gruwel is Gods ogen is'.



Een week voordat de vuurwerkbom aan zijn huis werd geplakt nam de IJburger nog een dreigmail onder ogen die was geaddresseerd aan de LHBT-gemeenschap Wijdekerk waar de dominee ook in actief is. Of de mail en het incident met elkaar in verband staan wordt momenteel door de recherche uitgezocht.