Bram Moszkowicz overweegt terugkeer in advocatuur

Voormalig topadvocaat Bram Moszkowicz overweegt om opnieuw de toga aan te trekken. 'Het bloed kruipt natuurlijk altijd waar het niet gaan kan.'

De 58-jarige Moszkowicz, die kantoor hield aan de Herengracht, was jarenlang de bekendste advocaat van het land. Maar in 2012 werd hij uit zijn ambt gezet door de tuchtrechter. Hij had verschillende regels overtreden. Zo nam hij cash betalingen aan en leverde hij onvoldoende rechtsbijstand. In principe is hij voor de rest van zijn leven van het tableau geschrapt, maar er zijn nog mogelijkheden voor een terugkeer.

Lees ook: Bram Moszkowicz mag niet meer aanschuiven bij RTL Boulevard

De ex van Eva Jinek kan namelijk een herzieningsverzoek indienen bij de Raad van Toezicht. 'In alle oprechtheid: dit vak was mijn leven en ik denk dat ik er echt goed in was. Ik zou graag terugkeren als advocaat, maar of en zo ja wanneer ik het verzoek doe? Ik ben er oprecht nog niet uit. Maar het bloed kruipt natuurlijk altijd waar het niet gaan kan', zegt Moszkowicz in De Telegraaf.

Als advocaat stond hij grote namen bij zoals Desi Bouterse, Willem Holleeder en Geert Wilders. Na zijn loopbaan als advocaat was Moszkowicz onder andere kortstondig de politiek leider van VNL.