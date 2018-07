Projectleider gaat problemen op gevaarlijke Liergouw aanpakken

Stadsdeel Noord heeft de middelen gevonden om een projectleider aan te stellen voor de Liergouw. Op de landelijke weg tussen Ransdorp en Holysloot zijn geregeld ongelukken.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Don Ceder (ChristenUnie). De projectleider gaat zich bemoeien met het 'zwaar verkeer' op de weg. 'De aanpak van het zwaar verkeer is ingewikkeld mede vanwege de tegengestelde belangen van de verschillende gebruikersgroepen van de wegen in het landelijk gebied', schrijft Halsema.

Op de Liergouw zijn regelmatig ongelukken. Zo belandde er in april een vrachtwagen in de sloot en gebeurde precies hetzelfde vorige maand met een Hummer. Al jaren klagen bewoners van omliggende dorpen over de gevaarlijke weg die wel belangrijk is voor hun bereikbaarheid.

Boerderijen

Het grootste probleem is de slechte staat waarin de weg verkeerd. Halsema beaamt dat de begaanbaarheid van de weg 'niet optimaal' is. 'Verzakkingen in verband met de slappe ondergrond van veen vormen een probleem. Deze verzakkingen hangen deels samen met de aanwezigheid van zwaar verkeer in Landelijk Noord, en spelen zeker op de Liergouw', schrijft ze. Tegelijkertijd kan dit zwaar verkeer niet geweerd worden, omdat er veel boerderijen en agrarische bedrijven te vinden zijn in de buurt.

Stadsdeel Noord stelt niet alleen een projectleider aan, maar nam ook al tijdelijke maatregelen. Er is belijning aangebracht en het asfalt is hier en daar gerepareerd. In het najaar besluit de gemeenteraad of er grondigere maatregelen genomen zullen worden.