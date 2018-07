Bussen en trams rijden vanaf vandaag totaal anders

Let goed op als je vandaag met het openbaar vervoer op pad gaat. Door de opening van de Noord/Zuidlijn rijden veel trams en bussen andere routes en hebben sommige zelfs nieuwe nummers gekregen.

Online routeplanners zoals Google Maps en 9292 zijn al helemaal klaar voor de wijzigingen en kunnen helpen met het uitstippelen van nieuwe routes. Zo rijdt tram 1 vanaf De Aker naar het Muiderpoorstation (dat was Centraal Station), pendelt tram 12 nu tussen het Amstelstation en Centraal Station (dat was Sloterdijk) en verdwijnt tram 14 uit stadsdeel West. En er is ook een nieuwe lijn: tram 11. Die verbindt Surinameplein met Centraal Station zoals tram 1 dat tot vandaag deed.

Veel meer wijzigingen zijn te vinden op deze website. Het idee is dat reizigers vaker overstappen, maar daardoor wel sneller op hun eindbestemming zijn. Spil in het nieuwe 'visgraatmodel' is de Noord/Zuidlijn. Doordat reizigers meer kilometers onder de grond afleggen, is het op straat minder druk. Zo verdwijnen in stadsdeel Zuid tramroutes die hetzelfde traject als de Noord/Zuidlijn rijden. In stadsdeel Noord is metrostation Noord nu vaak het eindpunt voor bussen en moeten passagiers overstappen op de metro om het centrum te bereiken.