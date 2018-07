Politie grijpt in bij illegale straatraces in Westpoort en Noord

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie ingegrepen bij illegale straatraces in Westpoort en Noord. Er is niemand aangehouden.

Aan het begin van de nacht verzamelden de racers zich in Westpoort. Daar ontdekte de politie hen al snel. 'Het blijft een gok', zegt een deelnemer. 'Er gebeurt meestal niet zoveel. Ze gaan er tussen staan en dan gaan we weer weg', vult een ander hem aan.

Na de ontdekking, besloten de racers zich te verplaatsen naar Noord. De 200 tot 250 auto's en motoren hebben de lange Tt. Vasumweg gebruikt als circuit. Pas om 04.00 uur kwam de politie achter deze plek. Er werd niemand aangehouden.

Video: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen