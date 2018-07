Kleine hennepplantage ontdekt in woning Slotermeer na brand

In een woning aan de Lou Jansenplein in Slotermeer heeft gisteren aan het einde van de avond brand gewoed. Brandweerlieden ontdekten een kleine hennepkwekerij in het huis.

Twee getuigen zagen rond 23:00 uur aan de overkant van het Lou Jansenplein de brand in de woning. 'Ik pakte een emmer water en rende naar de woning toe', zegt een buurtbewoner. De vrouw probeerde te helpen, maar dat pakte iets anders voor haar uit.

De kleine brand in de woning zorgde voor veel rookontwikkeling, die de behulpzame vrouw vervolgens inademde. De ambulance controleerde haar.

Hennepplantage

In de woning werd een kleine hennepplantage aangetroffen. De aanwezigen werden daarop aangehouden. Eén van hen moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht voor behandeling. De ander, die ongedeerd bleef, zou met een busje van de politie worden opgehaald.

Maar toen de politie de kleine hennepplantage goed bekeek, bleken het aantal planten binnen de limiet van vijf planten per persoon te zijn. Er werd uiteindelijk dus niemand aangehouden. De brand is vermoedelijk wel ontstaan door de aanwezige hennepplanten.