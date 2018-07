Vrouw raakt haar tweede huis in vrijgezellencomplex Zuid kwijt

Een vrouw is haar woning in Zuid kwijtgeraakt. De huurster gebruikte de woning als tweede woonhuis, terwijl de appartementen van verhuurder Het Nieuwe Huis bedoeld zijn voor werkende alleenstaande mensen.

Lees ook: Prins betrekt 'paleisje' van 8 vierkante meter

De vrouw betaalt een schijntje voor het appartement van 25 vierkante meter; 340 euro per maand. Zij heeft naast dit huurhuis momenteel ook nog een koopwoning buiten de stad. Het appartement van Het Nieuwe Huis kreeg ze in 2010 toegewezen na een echtscheiding. De Amsterdamse gaf toen bij de verhuurder aan graag te willen terugkeren naar haar stad.

Oppassen

Volgens de vrouw stond niet in de huurovereenkomst dat zij het appartement in Zuid als haar hoofdverblijf moest houden. Ze gebruikt de woning slechts één of enkele dagen per week, onder meer om op haar in Amsterdam wonende kleinkinderen te kunnen passen.

Lees ook: Bewoners Roelof Hartplein woedend

De rechter is van mening dat de vrouw had moeten weten dat het niet de bedoeling is om het appartement als tweede woonhuis te gebruiken. Het Nieuwe Huis wil namelijk alleen verhuren aan werkende alleenstaande mensen. Vanwege de woningschaarste in de stad is het Het Nieuwe Huis fel tegen het gebruik van appartementen als tweede woonhuis.

Alles overwegende heeft de rechter de verhuurder in het gelijk gesteld. De vrouw moet dan ook per 1 januari 2019 de huurwoning in Zuid, haar tweede huis, verlaten.