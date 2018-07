Werkonderbrekingen beveiligers op Schiphol: lange rijen verwacht

Vandaag houden de beveiligers op Schiphol werkonderbrekingen van 10.30 tot 10.40 uur en van 14.00 tot 14.10 uur. De rest van de dag wordt er gewoon gewerkt.

Reizigers zullen enigszins hinder ondervinden van de werkonderbrekingen, maar een vlucht missen lijkt niet aan de orde. 'Door de acties kunnen langere rijen bij de security checks ontstaan, maar de kans dat iemand zijn vlucht mist, is klein', zegt Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging.

Betere arbeidsvoorwaarden

De reden van de werkonderbrekingen zijn de stukgelopen onderhandelingen over de cao. De beveiligers hopen loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen bij hun werkgever. Eind juni liep een ultimatum af van vakbonden CNV en FNV Beveiliging aan G4S. Het is volgens de bonden onacceptabel dat het loon van de beveiligers al anderhalf jaar stilstaat, terwijl met de groei van de luchthaven de werkdruk blijft toenemen.

Schrijver: 'We voeren actie tot we bereiken wat we willen. Nul procent in 2018 is echt onacceptabel. Beveiligers zijn veel meer waard, ze doen overal in het land belangrijk werk.'

De cao particuliere beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers, die onder andere werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland, maar ook voor Schipholbeveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec.