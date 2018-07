'Voetbaltruc' leidt naar gestolen trouwring van Johan

Johan is twee weken geleden het huwelijksbootje ingestapt en is nu al zijn trouwring kwijt. Afgelopen nacht werd er namelijk een voetballende zakkenroller aangehouden in het Centrum die de trouwring van Johan in zijn bezit had.

De man werd opgepakt nadat hij door middel van een voetbaltruc een horloge had weggenomen. Een oplettende agent in burger hield de man aan. Na een fouillering werden er meer spullen gevonden; waaronder een trouwring met de naam Johan en de datum 7-7-2018 erin gegraveerd.

Mocht je de eigenaar kennen of zijn, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.