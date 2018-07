Meisje springt van brug Stuurmankade en komt enige tijd niet meer boven water

Een meisje is gisteren enige tijd niet meer boven water gekomen nadat ze van de brug bij de Stuurmankade op Zeeburg was gesprongen.

Nadat omstanders hiervan rond 15.30 uur meldingen maakten, kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Onder andere duikers van de brandweer en meerdere politieboten wilden gaan zoeken naar het slachtoffer.

Niet veel later kwam het meisje toch op eigen kracht boven water. Ze is door een omstander uit het water gehaald en aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze gecontroleerd. Of ze gewond is geraakt, is onduidelijk.