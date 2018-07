'Ajax-lijn' stopt na 134 jaar: 'Nog één keer met de 9 naar De Meer'

Foto: Thomas Groenewold via Twitter

Na 134 jaar is er afscheid genomen van de befaamde Ajax-lijn: lijn 9 tussen Centraal Station en Diemen reed gisteren voor het laatst.

De tramlijn wordt vervangen door lijn 19 tussen Sloterdijk en Diemen Sniep. Voor het afscheid werd de klassieke geel-rode tram 9 van stal gehaald, in café De Avonden kwam de buurt samen om hun lijn nog één keer te bezingen. 'Nog één dag tram 9. De #Ajax-tram van weleer verdwijnt uit het lijnennet. Ik maak nog even een mijmerritje: nog één keer met de 9 naar De Meer', zegt journalist en Ajax-kenner Menno Pot op Twitter.

'Zonde dat lijn 9 uit het straatbeeld verdwijnt! Jarenlang mee gereisd vanuit Diemen. Vandaag een afscheid met oude trams. Toch ff n ritje mee maken. Wat maken die dingen een heerlijk geluid!', zegt Thomas Groenewold.

De Ajax-lijn

Lijn 9 begon in 1884 als paardentram en was vanaf 1903 electrisch. De lijn werd het houvast voor Ajax-fans die vroeger op weg waren naar De Meer. Uitstappen bij de Middenweg en vervolgens genieten van de acties van Bergkamp en Cruijff. Een dagje Artis of een bezoekje aan Park Frankendael hoorde ook bij de 9.