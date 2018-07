Bestuurslid D66: Bierfiets zomers en heel Amsterdams

Veel Amsterdammers hebben een hekel aan de bierfietsen in de stad, maar bestuurslid van D66 Bart Vink noemt ze juist zomers en heel Amsterdams.

Dat is opmerkelijk, want vorig jaar pleitte de partij van Vink nog veel een totaalverbod van de bierfiets in de stad. Wel wilde D66 eind vorig jaar nog weten of zo'n verbod voor de hele stad juridisch haalbaar is.

De bar op wielen is al per 1 november vorig jaar verbannen uit de binnenstad. PvdA'er Dennis Boutkan spotte er gisteren in korte tijd veel in de Spaarndammerbuurt. 'In vijf minuten vijf ellendige bierfietsen. Wat mij betreft gaan ze definitief Amsterdam uit', schreef het raadslid op Twitter.

'Totaal gênant'

Vink reageerde daar op met: 'Niet doorslaan Dennis. Op plekken met voldoende ruimte oogt die fiets juist leuk, 's zomers en heel Amsterdams.' De opmerking van de D66'er levert een stortvloed aan kritiek op hem op. 'jullie zijn de afgelopen jaren toch verdorie raadslid geweest? Toch wel enig idee van wat gaande is in de stad? Dit antwoord is toch totaal gênant?!', reageert het account Bewoners van de Pijp.

'Leuk hè, die bezopen schreeuwende meute. Voegt echt iets toe aan de stad', schrijft Roos020. Of Vink zijn uitspraken sarcastisch bedoelde, blijft onduidelijk. Roos020: 'Op Twitter kun je heel moeilijk zien of iets sarcastisch bedoelt is of niet. In dit geval ga ik er vanuit dat het sarcastisch bedoelt is.'

