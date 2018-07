Vanaf maandag op AT5: Een gloednieuw seizoen van De Zwoele Stad

Vanaf maandag 23 juli kijk je weer naar een nieuw seizoen van De Zwoele Stad op AT5!

De zomerse talkshow van AT5 strijkt dit jaar opnieuw neer op het Ajaxterras aan het Leidseplein. Op deze locatie houden we de komende weken spraakmakende interviews met een keur aan gasten.



De presentatie is afwisselend in handen van Waldy van Geenen, Menko Arends, Mark Schrader, Anneloes Mullink en Cecile van de Grift. Een overzicht van onze gasten zie je hieronder.

De Zwoele Stad: Vanaf maandag 23 juli om 17.00, 18.20, 20.20 en 23.20 uur op AT5.

Uitzending: Gasten: Maandag 23 juli Beau van Erven Dorens & Stefano Keizers Dinsdag 24 juli Eric Corton & Nicole Zandee Woensdag 25 juli Jan Otten & Maaike Martens Donderdag 26 juli Job Cohen & Patricia Ramlagan Vrijdag 27 juli Arjen Lubach & Sharon Dijksma Maandag 30 juli Ilja Reiman & Bo Hanna Dinsdag 31 juli Erik Dijkman & Renske van der Veer Woensdag 1 augustus Jan Hoek & Justine le Clercq Donderdag 2 augustus Eric van der Burg & Eke Bosman Vrijdag 3 augustus Inez Weski & Huib Modderkolk Maandag 6 augustus Wilson Boldewijn & Linda Hakeboom Dinsdag 7 augustus Michiel van der Eerde & Ina Haasbroek Woensdag 8 augustus Pete Philly & Joy Wielkens Donderdag 9 augustus Paul Meijer & Maaike Hartjes Vrijdag 10 augustus Murat Isik & Mabel Nummerdor Maandag 13 augustus Raymi Sambo & Jouman Fattal