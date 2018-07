Verbazing, tevredenheid of ergernis: nog even wennen aan de nieuwe dienstregeling

Het geheel vernieuwde openbaar vervoersnetwerk boven de grond beleefde vandaag zijn debuut. Een nieuwe dienstregeling met andere, vaak ingekorte routes voor trams en bussen, allemaal afgestemd op de nieuwe Noord/Zuidlijn.

Vanuit Noord kun je bijvoorbeeld niet meer in één keer met de bus naar CS. En dat zorgde voor verbaasde gezichten.

Tien minuten langer

Een stel uit Loenermark is er met de komst van de nieuwe lijn niet op vooruit gegaan: 'Het station is prachtig en het gaat heel snel. Maar voor een heleboel mensen uit Noord is het niet echt handig. Eerst waren we met zes minuten op centraal, nu moeten we eerst tien minuten lopen en dan nog zes minuten met de metro.'

Ook bij het Weteringscircuit, waar station Vijzelgracht onder ligt, is de situatie veranderd. Hier rijden nu andere trams en er kan worden overgestapt op de Noord/Zuidlijn. Op deze plek is wel enthousiasme voor het nieuwe net: 'Voor mij is het sneller van Zuid naar Noord. Ik ben er met een kwartier, dat scheelt me weer drie kwartier. De trams sluiten mooi aan, mensen hebben er goed over nagedacht.'

Lees ook: Zorgen om toegankelijkheid Noord-Zuidlijn voor blinden en slechtzienden

Voor blinden is het bij station Vijzelgracht wel even zoeken, met name door de blindengeleidestrook: 'Het is een zigzag parcour. Je loopt daar meteen al op het terras. Als je dit iedere dag doet dan denk ik dat je het wel vindt, maar iemand die vreemd wil overstappen en op zichzelf is aangewezen die vindt het volgens mij nooit of te nimmer.'

Maandagochtendspits

De tram- en busbestuurders vonden het vandaag goed gaan, maar zijn wel een beetje huiverig voor de maandagochtendspits: 'Het is zondag, rustig. Dus vanaf morgen zal er drukte zijn. Maar de informatie is door de gemeente overal goed gegeven, dus denk dat het geen probleem wordt.'