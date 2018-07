Farish Manichand praat op Kwaku over LHBTI: 'Het is in elke cultuur altijd aanwezig geweest'

Het is vandaag roze zondag op Kwaku, een dag waarop het festival in het teken staat van de LHBTI-gemeenschap. Reden voor Farish Manichand om met de festivalbezoekers in Zuidoost het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld homoseksualiteit.

Farich heeft zelf Surinaamse roots en juist op Kwaku doet hij daarom zijn best om mensen met een andere culturele achtergrond te bereiken.

Schaamte

Volgens Manichand is het onderwerp al minder een taboe dan voorheen, maar is er nog altijd genoeg terrein te winnen voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. 'Los van de LHBTI-kwesties waar je mee te maken hebt, heb je ook te maken met een stukje cultuur.'

Vooral schaamte speelt daarbij een rol: 'In bepaalde gemeenschappen zijn er vragen als: "Wat zou de familie wel niet denken?" en "Hoezo heb ik je niet goed opgevoed?"'

'Gewone mensen'

In de gesprekken die Farich heeft probeert hij te laten zien dat LHBTI-gemeenschap een plek zou moeten hebben in iedere cultuur. 'We zijn gewone mensen. We gaan gewoon naar kantoor, we gaan gewoon naar onze sportclub. Dan laat je zien dat het eigenlijk helemaal niet eng is en ook helemaal niet vies is. En dat het niet iets westers of Nederlands is, maar dat het in elke cultuur altijd aanwezig is geweest.'

