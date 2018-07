Scooterrijder loopt hoofdwond op na botsing met tram 12

Bij een botsing met tram 12 zijn gisteravond net voor de middernacht een scooter en haar passagier op het wegdek terecht gekomen.

De twee scooterrijders, een vrouw en een man, reden over de Hobbemakade en wilden de kruising met de Roelof Hartstraat oversteken toen ze in botsing kwamen met tram 12. De tram raakte de scooter aan de linkerkant. Eén van de twee liep een hoofdwond op. Zowel de trambestuurder als de passagiers in de tram bleven ongedeerd.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie doet onderzoek.