Rode Kruis: let op ouderen tijdens hitte

Het Rode Kruis adviseert om extra op te letten op ouderen tijdens de aanhoudende hitte. Onderzoek wijst uit dat slechts achttien procent van de Nederlanders geregeld vraagt of oudere familieleden extra hulp nodig hebben de warmte.

De komende week is het extra opletten, want het wordt bloedheet. Volgens Weeronline.nl wordt het vandaag zo'n 28 graden, maar donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot wel 32 graden.

Ouderen moeten volgens het Rode Kruis waken voor uitdroging. Ze hebben minder snel een dorstprikkel, terwijl ze wel genoeg moeten drinken om de hoeveelheid vocht op peil te houden. Het gaat om twee liter per dag.

Mocht het Nationaal Hitteplan worden geactiveerd, zal het Rode Kruis ouderen helpen door bijvoorbeeld warmtechecks uit te voeren bij zelfstandig wonende ouderen. Dit gebeurt vaker in steden, omdat het daar warmer is dan op het platteland of aan de kust.