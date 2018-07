Internationale aids-conferentie van start in RAI: Bill Clinton en prins Harry spreken

In de RAI gaat vandaag de 22e internationale conferentie over aids van start. Wetenschappers, beleidsmakers en politici van over de hele wereld komen op de bijeenkomst af. Ook oud-president Bill Clinton, prinses Mabel en prins Harry komen spreken op de conferentie.

Clinton komt tijdens AIDS2018 spreken namens de liefdadigheidsorganisatie Clinton Foundation. Prins Harry komt namens zijn Sentebale stichting. Daarmee zet hij zich in voor kinderen met hiv in Afrika. Prinses Mabel zal meedoen aan de protestmars van Brussel naar Amsterdam om aandacht te vragen voor het aidsprobleem, onder het motto 'Towards Zero Together'.

Het is de tweede keer dat de internationale aids-conferentie in de stad wordt gehouden. In 1992 werd de conferentie ook in Amsterdam gehouden. In voorgaande jaren werd de conferentie onder andere gehouden in Washington D.C., Durban, Barcelona en Toronto.

Woensdag is er een fakkeloptocht onder het motto Positive Flame door de stad om aandacht te vragen voor mensen met het hiv-virus. De optocht zal bestaan uit hiv-patiënten van alle leeftijden en verschillende kopstukken. Donderdag is er een speciale fietstocht waar onder meer burgemeester Femke Halsema aan meedoet. Tijdens de fietstocht, genaamd Tour d'Amour, zullen de deelnemers door het Vondelpark fietsen met een van hun geliefden achterop.

AIDS2018 duurt nog tot en met vrijdag.