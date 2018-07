Telescopen op Science Park en livestream voor maansverduistering

Door het zomerse weer is de kans groot dat iedereen in de stad vrijdag kan genieten van een totale maansverduistering. Het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde van de UvA pakt uit en organiseert een speciale avond in het Science Park.

'De aarde blokkeert het licht van de zon naar de maan, zo krijg je een rode maan. Op een grasveld in het Amsterdam Science Park staan zullen tien telescopen staan. We zullen een plek uitzoeken waar we de maansverduistering het beste kunnen zien', zegt Esther Hanko van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde tegen AT5.

Livestreamen op YouTube

'We hebben ook al een oplossing bedacht voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn. We zullen alles gaan livestreamen op YouTube.' Er worden tijdens de avond workshops voor kinderen georganiseerd en ook zijn er twee lezingen van professor Carsten Dominik.

In september 2015 was er voor het laatst een maansverduistering in Amsterdam. Dat gebeurde toen midden in de nacht. Bij een maansverduistering komt de aarde precies tussen de zon en de maan te staan. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat langs de aarde en de dampkring buigt af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Zo kleurt de maan tijdens een verduistering rood; een zogenaamde bloedmaan.

Eclips om 22.22 uur

Als er geen wolken aan de hemel zijn, dan is de verduistering vrijdag vanaf 21.30 uur te zien. Om 22.22 uur is de maan helemaal verdwenen en om 23.14 uur is hij weer volledig zichtbaar.