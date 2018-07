Nationaal Hitteplan in werking: 'Geniet van het water, maar verspil het niet'

Het warme weer en vooral droge weer houdt al wekenlang aan. Maar deze week wordt het ook nog eens tropisch heet. Daarom is vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan actief.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat over het Nationaal Hitteplan gaat, adviseert mensen om veel water te drinken, dunne kleding te dragen, zonnebrandcrème te gebruiken en vaak de schaduw op te zoeken.

'Water niet verspillen'

Ook Waternet zegt dat mensen mensen in de stad 'van het water kunnen genieten, maar verspil het niet.' Ook deze week wordt het advies voor watergebruik in de stad niet aangepast. 'Amsterdam is sterk verstedelijkt en er zijn relatief weinig tuintjes, waardoor er niet veel gesproeid wordt.'

Het Rode Kruis roept mensen op extra op te letten op ouderen en kwetsbare mensen. Warm weer brengt voor sommigen namelijk gezondheidsrisico's met zich mee. De komende week wordt het snikheet; donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot maar liefst 32 graden.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt.