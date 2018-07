Oud-Ajacied Van der Wiel verkoopt aandelen BALR. en begint techbedrijf

Oud-Ajacied Gregory van der Wiel heeft zijn aandelen in het populaire kledingmerk BALR. verkocht.

De voetballer behaalt met het verkoop van zijn aandelen een rendement van ongeveer 2000 procent, schrijft Het Parool. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend.

BALR., dat een vestiging heeft in de Kalverstraat, is opgericht door Demy de Zeeuw, die tussen 2009 en 2011 voor Ajax speelde. De jaarlijkse omzet van het kledingmerk is ruim 10 miljoen euro. Ook voetballer Eljero Elia is een aandeelhouder.

Van der Wiel wil het kapitaal wat hij heeft verdiend stoppen in zijn investeringsfonds en in zijn nieuwe onderneming. De voetballer van Toronto FC is bezig met het oprichten van een techbedrijf dat zich richt op het bouwen van personal brands.

