Tropenmuseum wil Mekka-selfies voor nieuwe tentoonstelling

Het Tropenmuseum wil selfies van mensen verzamelen die de hadj, de bedevaart, naar Mekka maken. In februari van volgend jaar start de tentoonstelling Verlangen naar Mekka waar de selfies worden vertoond.

De hadj vindt op 19 tot en met 23 augustus plaats. Miljoenen moslims maken de tocht naar Mekka. Ook veel Nederlandse moslims reizen af naar de heilige stad. Van deze duizenden Nederlandse moslims ontvangt het Tropenmuseum graag selfies. Insturen van de kiekjes kan tot 23 september.

De tentoonstelling was vijf jaar geleden al te zien in Leiden. En vanaf 15 februari is de tentoonstelling in Amsterdam te zien. 'De tentoonstelling geeft een uniek inzicht in een van de grootste spirituele, religieuze en culturele fenomenen ter wereld', belooft het museum in een persbericht. Bezoekers krijgen aan de hand van persoonlijke verhalen van Nederlandse pelgrims een inkijkje in de tocht naar één van de heiligste plekken op aarde. Zo valt er te zien welke rituelen de Nederlandse pelgrims hebben en welk verlangen de mensen hebben die de hadj doen.