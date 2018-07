Nieuwe eigenaar Nedstede heropent indoor speelpark TunFun

De deuren van het ondergrondse kinderspeelparadijs TunFun op het Meester Visserplein gaan op 1 augustus weer open.

Eind april werd TunFun gesloten op last van de gemeente en brandweer, de brandveiligheid was niet in orde. Wat volgde was een periode van getouwtrek tussen de eigenaar, Edward van der Marel en Nedstede dat TunFun graag wilde overnemen. Uiteindelijk trok de laatst genoemde partij aan het langste eind.

Geïnvesteerd in veiligheid

'Het doet wel een beetje pijn maar het had nog meer zeer gedaan als TunFun moest stoppen. Ik hoop dat Nedstede erin slaagt TunFun weer open te krijgen voor de kinderen', zei Van der Marel eerder over de overname.

In de maanden sinds de sluiting is de veiligheid van TunFun verbeterd, schrijft Nedstede in een persbericht. 'De speeltoestellen zijn grondig nagekeken, schoongemaakt en waar nodig is technisch onderhoud uitgevoerd. Ook is geïnvesteerd in de overall veiligheid van de locatie.'

In de komende periode wordt het speelpark verder vernieuwd en wordt er ook gewerkt aan een nieuwe horecavoorziening.