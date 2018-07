Ajax mogelijk tegen Standard Luik in volgende voorronde Champions League

Mocht Ajax het tweeluik met het Oostenrijkse Sturm Graz overleven, dan neemt de club het op tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

Ajax speelt woensdagavond eerst thuis tegen Sturm Graz. Een week later is de return in Oostenrijk. Als Ajax deze ronde doorkomt, wacht Standard Luik.

Vuurwerkbommen in het familievak

De Belgische club is geen onbekende voor Ajax. Tijdens het succesvolle Europa League-seizoen 2016 - 2017 speelde Ajax in de groepsfase twee keer tegen de Belgen. Uit werd met 1-1 gelijkgespeeld en thuis zegevierde Ajax met 1-0.

Eind 2016 werd het duel in Amsterdam tussen Ajax en Standard Luik overschaduwd door incidenten met fakkels en vuurwerkbommen. Drie vuurwerkbommen kwamen terecht in een familievak van Ajax. Bovendien moest de ME vechtende supporters uit elkaar halen.

Europa League: Dundalk of AEK Larnaca

Als Ajax het tweeluik met Sturm Graz niet weet te winnen, moet het spelen in de derde voorronde van de Europa League tegen de winnaar van de clash tussen het Ierse Dundalk en het Cypriotische AEK Larnaca.