Rechter beslist: Geen sprake van schijnzelfstandigheid bij Deliveroo

Bij maaltijdbezorgservice Deliveroo is geen sprake van schijnzelfstandigheid. Dat heeft de kantonrechter maandag beslist. Koerier Sytze Ferwerda spande een rechtszaak aan tegen Deliveroo omdat hij wél vindt dat het bedrijf aan schijnzelfstandigheid doet.

Voorheen waren bezorgers bij de maaltijdbezorgservice in dienst. Sinds 1 februari laat Deliveroo de contracten aflopen en zijn de bezorgers verplicht om als zzp'er aan de slag te gaan. De flexibiliteit was volgens het bedrijf de wens van de bezorgers zelf. Het zou bezorgers de mogelijkheid bieden om te werken wanneer ze maar willen. De rechter constateerde ook dat koeriers zelf hun schema kunnen bepalen en daarnaast voor andere bedrijven kunnen werken.

Deliveroo vindt wel dat zelfstandigen meer zekerheid moeten krijgen. 'Flexibel werken en sociale zekerheid zou hand in hand moeten kunnen gaan, in plaats van dat het elkaar uitsluit', zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ferwerda zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Hij overweegt nu in hoger beroep te gaan, maar dan moet hij wel nog aan geld komen. De rechtszaak zelf kon hij betalen via crowdfunding. Vierhonderd mensen hielpen Ferwerda met een bijdrage.