Gehandicapte Lin (7) krijgt nieuwe rolstoelbakfiets na geslaagde crowdfund

8000 euro was er nodig voor een nieuwe rolstoelbakfiets voor de 7-jarige Lin uit West, maar dat bedrag werd flink hoger. Nadat de speciale fiets gestolen werd uit de Frederik Hendrikstraat, startte haar moeder Karen Mee een crowdfundactie en met succes.

Binnen een paar dagen werd er ruim 9000 euro opgehaald. Inmiddels heeft de familie het bedrag van de actie verhoogd. Met het extra geld hopen ze nu ook een rolstoelbus voor Lin te kunnen kopen. 'Dat zou nog zoveel meer vrijheid betekenen. We kunnen dan naar Lins oma in Friesland zonder dat het een vermoeiende, lange reis met bussen en taxi's betekent.'

'Ik raak er geëmotioneerd van'

Lin heeft door zuurstofgebrek tijdens de geboorte hersenschade opgelopen. Hierdoor is ze afhankelijk van een elektrische rolstoel en de hulp van andere mensen.

Karen is erg blij met het bedrag wat nu toe binnen is gekomen. 'Het gaat zo hard. Ik weet wat ze zeggen over de kracht van social media, maar dat zoveel onbekenden in zo'n korte tijd ons de fiets terug gunnen: daar raak ik geëmotioneerd van', zegt de moeder tegen Het Parool. 'Het is stom dat zo'n grote groep mensen de actie van twee of drie mensen moet rechttrekken, maar dat het gebeurt is geweldig.'