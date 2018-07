Onderzoek naar medicijn voor zwangere vrouwen gestopt na dood elf baby's

Een onderzoek naar een medicijn voor zwangere vrouwen in onder andere het AMC is per direct stopgezet. Elf baby's overleden kort na de geboorte. Vrouwen waarvan de ongeboren baby een ernstige groeibeperking heeft, kregen het middel sildenafil toegediend. Het medicijn is beter bekend als viagra.

Het onderzoek werd uitgevoerd in alle academische ziekenhuizen in Nederland en werd geleid door Amsterdam UMC. In totaal kregen 93 zwangere vrouwen het middel toegediend. Na de geboorte bleken zeventien baby's te lijden aan een longaandoening. Elf van die zeventien kinderen overleden kort na de geboorte, schrijft RTL Nieuws. Een groep van 90 vrouwen kreeg een placebo. Van die groep bleken drie baby's de longaandoening te hebben.

Volgens de onderzoekers is het onderzoek zelf goed en degelijk verlopen, maar is er toch direct gestopt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de dood van de elf baby's. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ook op de hoogte gebracht.

Voor ongeboren baby's met een ernstige groeibeperking bestaat tot op heden geen middel om de baby's te helpen groeien. Het onderzoek was op deze gevallen gericht. Het middel zou mogelijk de placenta van vrouwen verbeteren. Dit bleek uit de eerste onderzoeken.

In het AMC kwamen onderzoekers tot de ontdekking dat het middel nadelig kan zijn voor baby's na de geboorte. De kans op een aandoening in de bloedvaten van de longen bleek groter. De kans dat een pasgeboren kindje zou komen te overlijden leek ook vergroot, schrijven de onderzoekers nu. De nadelige effecten waren tot nu onbekend.