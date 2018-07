'Slachtoffer schietpartij De Pijp niet langer in levensgevaar'

Het lijkt erop dat de vorige week beschoten crimineel zijn verwondingen overleeft. Dat schrijft Het Parool. Het slachtoffer, volgens de krant de Pakistaanse Amsterdammer A.I., raakte zwaargewond BIJ een liquidatiepoging in koffiehuis Today.

I. ligt nog in het ziekenhuis, maar volgens de krant lijken zijn verwondingen hem niet fataal te worden.

Meerdere gewonden

De man werd volgens getuigen meerdere keren in zijn borst geraakt en zou er slecht aan toe zijn. In het koffiehuis, op de hoek van de Ceintuurbaan en de Dusartstraat, raakte nog twee anderen gewond. De zaak werd op last van burgemeester Halsema gesloten.

Lees ook: Slachtoffer liquidatiepoging De Pijp nog altijd in levensgevaar

De vermoedelijke vluchtauto van de schutter werd die nacht gevonden ter hoogte van de Parnassusweg. De auto stond in brand en is uiteindelijk weggesleept door de politie.