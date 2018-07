Tadic gearriveerd bij Ajax: maar nog niet wedstrijdfit

Het was even wachten, maar vandaag meldde Dusan Tadic zich dan eindelijk op het trainingsveld van Ajax. De stylist kreeg van Ajax langer vakantie vanwege zijn zware seizoen in Engeland en het WK waar hij voor Servië uitkwam.

Toch zullen de fans nog even moeten wachten voor ze Tadic in actie kunnen zien komen. Hij is namelijk nog niet wedstrijdfit, evenals Daley Blind, de andere grote aankoop van Ajax. Of ze woensdag tegen Sturm Graz wel bij de wedstrijdselectie zitten en kunnen invallen is nog niet bekend.



Als Tadic fit is, heeft trainer Eric ten Hag een luxeprobleem. Tadic kan namelijk op meerdere aanvallende posities uit de voeten. Hier staat tegenover dat Hakim Ziyech nog niet verkocht is en Zakaria Labyad al was aangetrokken om het vertrek van Justin Kluivert op te vangen.

Ook kloppen talenten als Dennis Johnsen en Noa Lang steeds nadrukkelijker op de deur, het wordt dus dringen voorin bij Ajax.