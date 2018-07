Stefano Keizers: 'M'n navelstreng ligt nog bij iemand in de tuin'

Het is weer hartje zomer en dus tijd voor De Zwoele Stad, hét AT5-programma van de zomer. In de eerste aflevering vertelt cabaretier Stefano Keizers over zijn aparte kunstwerken en uit programmamaker Beau van Erven Dorens zijn onvoorwaardelijke liefde voor de stad.

De twee gasten kennen elkaar nog niet maar volgens Keizers hebben zij zeker wel raakvlakken. Ze houden allebei van experimenteren. Zo bewaart Stefano al acht jaar zijn eigen slijm. 'Nu klinkt het meteen heel vies. Maar dat is een lavalamp die ik heb gemaakt toen ik nog op de Kunstacademie zat en heel erg ziek was. Ik produceerde heel veel slijm dus ik ben gaan kijken hoe ik het werk kon inhalen'.

Begraven navelstreng

Keizers verrast de tafel ook nog met een opmerkelijk object. 'Een kunstwerk dat ik heb gemaakt met mijn mond', zegt hij over de avocadopit die hij heeft meegenomen. Nog een opmerkelijke ontboezeming van Keizers: de vader van de cabaretier wilde bij de geboorte zijn navelstreng teruggeven aan de natuur. Met andere woorden, er ligt ergens in een Amsterdamse tuin een navelstreng begraven.

De navelstreng van Van Erven Dorens is weggegooid maar als hij zijn navelstreng zou moeten begraven, dan zou dat in Amsterdam gebeuren. 'Kijk waar we zitten, het is toch helemaal fantastisch. Ik ben opgegroeid in Bloemendaal en ik ben hier naar toegegaan om te studeren en daarna ben ik nooit meer weggegaan'.

Op de vraag of Amsterdam nog steeds wel zo leuk is als vroeger, antwoordt Beau volmondig: 'Er is altijd wel wat te zeiken maar de stad blijft even mooi en schitterend om doorheen te fietsen. Er is geen stad in de wereld zo mooi.'

