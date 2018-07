Honderd boetes per week voor vervuilende brom- en snorfietsen

Er worden wekelijks zo'n honderd bekeuringen uitgeschreven aan vervuilende brom- en snorfietsers die ondanks de milieuzone toch nog rondrijden in de stad.

Dat meldt de verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. Het aantal oude scooters binnen de milieuzone wordt vanaf begin dit jaar bijgehouden. Tussen januari en april zijn gemiddeld 125 overtredingen per week gezien. Deze overtreders kregen een waarschuwingsbrief thuisgestuurd.

In mei, toen de daadwerkelijke handhaving van start ging, voldeed al bijna 97 procent van de brom- en snorfietsen aan de regels van de milieuzone. In 2016 was dit nog maar tachtig procent. Sinds de start van de handhaving in mei worden zo’n honderd boetes per week uitgedeeld aan bestuurders die ondanks de regels toch met hun vervuilde brom- of snorfiets de milieuzone betreden. Zij krijgen een prent van 65 euro thuisgestuurd.

Ophaaldagen

Sinds eind april heeft de gemeente speciale ophaal- en inleverdagen georganiseerd in samenwerking met demontagebedrijven en aangesloten scooterdealers. Hierbij zijn zo’n zeshonderd oude brom- en snorfietsen opgehaald. Hetzelfde aantal oude brom- en snorfietsen is in die periode ingeleverd bij de dealers.

De milieuzone voor brom- en snorfietsen werd in de zomer van 2016 aangekondigd. Binnen de milieuzone mogen geen scooters rijden die voor het eerst zijn toegelaten voor 2011. Dijksma: 'Iedereen wil schone lucht inademen en daarom neemt Amsterdam extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een belangrijke stap op weg naar het doel: zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad in 2025. Amsterdam is de eerste stad in Europa die deze ambitie heeft vastgelegd.'

Elektrische scooters populair

Dat de maatregelen van de gemeente effect hebben, blijkt ook uit cijfers van de Rijkdienst voor het Wegverkeer (de RDW). Zo hebben veel voertuigeigenaren een brom- of snorfiets uit 2016, 2017 of 2018 gekocht. Ook wordt een derde van alle nieuwe elektrische scooters in Nederland verkocht in Amsterdam.