Welcome to the Future wordt tweedaags festival

Het techno- en housefestival Welcome to the Future zal volgend jaar niet een, maar twee dagen duren. Er kan dan gedanst worden op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli in recreatiegebied het Twiske.

Dat maakte ID&T, de organisator van het festival via Facebook bekend. Het festival bestaat al sinds 2007 en trekt jaarlijks veel bezoekers uit diverse landen. Naast het festival zal er volgend jaar ook een camping opgebouwd worden waar festivalgangers kunnen slapen.



Afgelopen weekend vond er nog een editie plaats in recreatiegebied het Twiske, waar ongeveer 20.000 bezoekers op afkwamen. Amsterdamse artiesten als Joris Voorn en Ici Sans Merci traden toen op. Wie er volgend jaar op het programma zullen staan maakt de organisatie pas in februari bekend.