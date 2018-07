Glasscherven op bankje gelijmd tegen overlast hangjeugd

Een bankje in West is eerder deze week bewerkt met lijm en glasscherven. In de Hasebroekstraat zouden bewoners last hebben van hangjeugd en mogelijk zag een buurtbewoner dit als gepaste oplossing.

Een wijkagent twitterde een foto van het bankje waarop te zien is hoe het zitoppervlak vol is gelijmd met scherven. Op het bankje ligt een briefje met de tekst: 'Pas op! Gevaarlijk! Glas op banken.'

De scherven zijn inmiddels weggehaald, maar het zitoppervlak zit nog steeds vol met lijmresten. Volgens een omwonende is er vooral 's avonds veel overlast van hangjongeren die aan het blowen zijn.

#Hasebroekstraat pleintje Buurtbewoners is hangjeugd zat en smeert lijm met glasscherven op openbaar bankje! @020West Bankje is nu niet bruikbaar. Overlast jeugd bel #0900-8844 pic.twitter.com/vneMcb8LnO — Harold van Dam (@polbellamybrt) July 23, 2018