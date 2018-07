Tropenmuseum doet Mekka-selfie oproep ondanks verbod in Saoedi-Arabië

De Saoedische autoriteiten hebben eind vorig jaar een verbod ingesteld op het maken van foto's en selfies bij religieuze en spirituele plekken in het land. Ook bij de grote Al-Masjid al-Haram-moskee, bekend als bedevaartsoord tijdens de hadj, geldt dit verbod.

Vandaag liet Het Tropenmuseum weten selfies te verzamelen van mensen die de hadj, de bedevaart, naar Mekka maken. In februari van volgend jaar start namelijk de tentoonstelling Verlangen naar Mekka waar deze selfies vertoond gaan worden.

Het museum laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het officiële verbod in Mekka. 'We hebben met moslims in Nederland gesproken en zij lieten ons weten dat het maken van selfies onderdeel is geworden van de bedevaart. We wisten dus van het verbod toen wij de oproep deden', aldus een woordvoerder.

Bij overtredingen in Mekka is het mogelijk dat de toestellen die worden gebruikt om de foto’s te maken in beslag worden genomen.