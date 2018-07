Fangirls op De Toekomst: 'Dolberg heeft mijn hart gebroken'

Dat Dusan Tadic vandaag voor het eerste meetrainde bij Ajax is de vele fangirls bij de Toekomst vandaag waarschijnlijk ontgaan. Zij kwamen namelijk om op de foto te gaan met hun favoriete spelers.

Een vrouwelijke fan vertelt dat ze van Ajax houdt en heeft geprobeerd met meerdere spelers op de foto te gaan, maar sommige doorreden. 'Wöber, Cerny, Sinkgraven en Kristensen reden door en zelfs mijn favoriet Dolberg. Hij heeft mijn hart gebroken'.

Lees ook: Tadic gearriveerd bij Ajax: maar nog niet wedstrijdfit

Maar als de foto's met je favoriete spelers gemaakt zijn, moet je nog wel wat doen om een echte fan te kunnen zijn volgens de meiden. 'Je moet ze op Instagram of Facebook zetten en dan de spelers erin taggen en hopen dat ze het zien. Dolberg heeft zo al drie keer mijn verhaal op Instagram gezien en Donny van de Beek ook een keer'.



Of de spelers van Ajax deze keer de tijd hebben om de verhalen van de fans te bekijken is maar de vraag. Woensdag staat namelijk in eigen huis de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz op het programma.