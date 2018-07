Blauwalg gevonden in Sloterplas en Nieuwe Meer: zwemmen afgeraden

Wie verkoeling in het water zoekt moet goed uitkijken waar die dat doet. In het water van de Sloterplas en de westzijde van het Nieuwe Meer is namelijk blauwalg gevonden.

Door de hoge temperaturen ontstaat blauwalg en wordt de kwaliteit van het water minder. Wie zwemt in water met blauwalg kan huidirritaties krijgen en bij het binnenkrijgen van het water kan je ziek worden. Vooral kleine kinderen zijn daarom extra kwetsbaar.

Wie wil weten of het water waarin die wil gaan zwemmen veilig is kan op de website www.zwemwater.nl kijken. Van veel populaire zwemplekken kan hier bekeken worden of er blauwalg gevonden is en hoe het staat met de kwaliteit van het water.