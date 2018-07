Geen tram 14 meer: hoe is het reizen nu voor bewoners uit West?

Met de komst van de Noord/Zuidlijn en het verdwijnen van tram 14 vreesden bewoners uit West dat ze vaker moeten overstappen en een langere reistijd krijgen. Jarenlang kwamen ze tevergeefs in actie. Maar was hun angst terecht? Samen met Howard Kramer, die door zijn ziekte afhankelijk is van het openbaar vervoer, namen we de proef op de som.

Vrijdag maakten we met Howard een ritje vanaf de Admiraal de Ruijterweg naar het Rembrandtplein. Met de oude dienstregeling dus nog. Kijk hier hoe lang we er toen over deden.



Tekst gaat verder onder de video

Vandaag gingen we weer langs bij Howard Kramer. Tram 14 is er niet meer. Hoe verloopt zijn reis nu?

Tekst gaat verder onder de video

Monitoren

Een flinke achteruitgang dus voor Howard. Ruim twintig minuten langer is hij onderweg. Het GVB laat weten dat er door de veranderingen veel Amsterdammers er op vooruit gaan, maar zijn er helaas ook die er op achteruit gaan. Wel gaat het GVB de komende periode monitoren hoe alle wijzigingen uitpakken.

Ook zegt een woordvoerder dat er voor Howard wel een betere route mogelijk is, maar deze - via het Frederiksplein - toont 9292 niet bij het plannen van de reis. Het alternatief komt alleen naar boven als Frederiksplein als tussenstop wordt ingevoerd. Hoe dat mogelijk is, blijft onduidelijk.