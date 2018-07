Plezierboten komen stad niet meer in: 'Dan moet ik maar terug naar Hoek van Holland'

Meer dan 20 plezierboten kwamen vanavond voor een dichte brug bij de Nieuwe Meersluis te liggen. Er is letterlijk geen doorkomen meer aan, de brug gaat niet meer open. 'We hebben van de brugwachters gehoord dat de gemeente de bruggen blokkeert.'

De bruggen van de Oostroute gaan morgen al niet meer open vanwege de aanhoudende warmte. Het heeft er alle schijn van dat hetzelfde gaat gebeuren voor de bruggen op de Westroute.

Door de warmte zet het metaal van de bruggen en ook de tramrails zodanig uit dat nathouden geen zin meer heeft. Om ervoor te zorgen dat het wegverkeer niet stil komt te staan, wordt er voor gekozen de bruggen dicht te houden.

Rep en roer

'Ik vind het een beetje belachelijk. Het is net als in de winter: drie vlokjes sneeuw en heel Nederland is in rep en roer. En nou is het een dagje dertig graden en is weer heel Nederland in rep en roer,' vertelt een schipper. 'Hij geeft de hele week nog warm weer aan. Dus als we hier blijven liggen, liggen we hier dit weekend nog denk ik.'

Voor de plezierschippers bij de Nieuwe Meer zit er niets anders op dan afwachten. 'Of ik moet maar terug naar Hoek van Holland.'