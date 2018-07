Auto te water in Noord, bestuurder spoorloos

Een auto is rond 1.30 uur vannacht in het water bij de Kanaaldijk in Noord beland.

Omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er nog iemand in de auto zat, rukten hulpdiensten massaal uit. Twee ambulances, een mobiel medisch traumateam en een brandweerwagen met duikers kwamen ter plaatse.

De brandweerduikers hebben in het water gezocht, maar konden niemand vinden. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Mogelijk is de auto bewust in het water gedumpt.