Autokraker kijkt over tienduizend Engelse ponden heen

Een Engelsman in Noord heeft deze week veel geluk gehad. Zijn auto werd opengebroken, maar de autokraker liet vrijwel alle waardevolle spullen in de wagen liggen.

Volgens de politie deed de automobilist 'gierend van het lachen' aangifte van de autokraak. In de wagen lagen na de kraak namelijk nog steeds zijn filmcamera, laptop en 10.000 Engelse ponden. 'De autokraker, die of veel haast had of weinig ervaring, heeft duidelijk niet zijn dag gehad', schrijft de politie op Facebook.

Wel was er een rijbewijs en paspoort gestolen. 'Beide documenten zijn direct gesignaleerd en daardoor onbruikbaar. Na de aangifte stapte de aangever met een big smile achter het stuur van zijn auto om weer richting Engeland te gaan.'