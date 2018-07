Portiek en auto beschadigd door zwaar explosief in Slotermeer

In de Nieuwenhuysenstraat in Slotermeer heeft vannacht een explosie plaatsgevonden.

Dat gebeurde rond 1.45 uur vannacht. Agenten hebben de straat daarna afgezet. Een portiek van een woning en een auto zijn beschadigd. Niemand raakte gewond.

'Onze ruiten van de auto waren kapot', vertelt een buurtbewoner aan AT5. 'De klap was zo hard, niet normaal. Iedereen werd er wakker van. We dachten wie heeft het gemunt op onze auto? Het bleek later van niet. Het was een handgranaat bij deur.'

De buurtbewoner weet niet voor wie de ontploffing was bedoeld. 'Veel mensen zijn op vakantie. Het is een rustige buurt.' De explosie heeft veel impact gehad. 'De kinderen wilden niet meer alleen slapen. Dus ze zijn bij ons in bed gekropen.'

De recherche is een onderzoek gestart. Of er daadwerkelijk een handgranaat is afgegaan wil een woordvoerder niet zeggen. 'Dat is daderinformatie.'