Inspectie start onderzoek naar handelen justitiële instanties rondom dader metromoord

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt een onderzoek in naar de gang van zaken rondom Philip O., de dader van de dodelijke steekpartij in metro 53, vorig jaar zomer.

Het onderzoek richt zich op het justitiële traject dat O. heeft doorlopen voorafgaand aan het incident in de metro.

Fouten

Begin deze maand onthulden AT5 en de Volkskrant dat er fouten zijn gemaakt rondom de begeleiding van Philip O. Zo schoten het AMC, de reclassering en het Openbaar Ministerie (OM) tekort. De schizofrene O. kreeg al op jonge leeftijd te maken met verschillende instanties. Ook voor 2017 werden inschattingsfouten gemaakt.

Volledig beeld

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in een oriënterend vooronderzoek al gekeken naar de laatste fase van het justitiële traject, totdat O. gedwongen werd opgenomen in het AMC. De Inspectie wil met het aangekondigde onderzoek een volledig beeld krijgen van de momenten waarop O. met justitie in aanraking kwam. Daarbij moet ook helder worden hoe instanties als de reclassering en het Openbaar Ministerie hebben gehandeld.

O. stak op 27 juli 2017 Joost Wolters, een willekeurige metropassagier, dood. Hij was op dat moment op onbegeleid verlof van de afdeling psychiatrie van het AMC.

Verkeerde plaatsing

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd liet eerder al de gang van zaken bij het AMC onderzoeken. Conclusie van dat onderzoek was dat O. nooit in het AMC geplaatst had mogen worden. De psychiatrische afdeling van het ziekenhuis trok weliswaar aan de bel over het feit dat O. niet in de juiste kliniek was geplaatst, maar de signalen waren 'niet krachtig genoeg'.

Philip O. stak op 16-jarige leeftijd een jongen neer na een ruzie. Hij kreeg in de zomer van 2007 jeugd-tbs opgelegd, maar die wist hij te ontlopen door naar het buitenland te verhuizen. Eerst naar Ghana en vervolgens naar Engeland. Ook in Engeland ging hij meerdere keren in de fout.

Uitgezet

O. werd in 2015 het land uitgezet en keerde terug naar Nederland. Een paar maanden later pleegde hij een gewapende overval op een tankstation in Zuidoost. Het Openbaar Ministerie had O. toen alsnog naar een jeugdkliniek moeten sturen, om zijn eerder ontlopen jeugd-tbs alsnog uit te kunnen laten voeren. Als dat we lwas gebeurd, had hij ten tijde van de steekpartij in de metro vastgezeten.

De Inspectie Justitie & Veiligheid verwacht over enkele weken een plan van aanpak klaar te hebben.

Bekijk hieronder de documentaire die AT5 over de zaak maakte: