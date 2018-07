Agent schiet hond dood na achtervolging in West

Een agent heeft vanochtend een hond doodgeschoten op de Willem de Zwijgerlaan.

De politie had rond 8.30 uur een melding gekregen over twee ruziënde mannen op de Charlotte de Bourbonstraat. Beide mannen hadden een hond bij zich en een van de honden had de andere hond aangevallen. Tijdens het gesprek met agenten ging de eigenaar van die agressieve hond er samen met zijn huisdier rennend vandoor.

Na een achtervolging kon hij op de Willem de Zwijgerlaan worden aangehouden door agenten. De hond viel de agenten daar volgens de politie echter aan. 'Een agent heeft drie keer geschoten op het beest', zegt een omstander tegen AT5.

De hond heeft de schoten niet overleefd. Een dierenambulance heeft de andere hond meegenomen. De wegrennende man is naar het politiebureau gebracht.

Een deel van de straat is nog afgezet voor onderzoek.